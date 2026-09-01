ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 271 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı temmuzda önceki aya kıyasla 89 bin artarak 7 milyon 271 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 330 bin olması yönündeydi.

Açık iş sayısı haziranda 7 milyon 182 bin olarak kaydedilmişti.

Temmuzda açık iş pozisyonları dayanıklı mal imalatı, sağlık ve sosyal yardım ile toptan ticaret ve inşaat sektörlerinde artarken, ulaştırma, depolama ve kamu hizmetleri ile profesyonel ve ticari hizmetler sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise temmuzda önceki aya göre 278 bin azalarak 5 milyon 54 bine düştü.

İstifa, işten çıkarma ve diğer ayrılmaları kapsayan toplam işten ayrılma sayısı ise aynı dönemde 265 bin azalışla 5 milyon 72 bine geriledi.

Kaynak: AA