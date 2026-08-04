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ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında: 7,36 milyon

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ABD'de JOLTS açık iş sayısı haziranda 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Mayısta 7 milyon 537 bin olan veri, 178 bin azaldı. İşe alımlar artarken, işten ayrılmalar da yükseldi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, haziranda 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı haziranda önceki aya kıyasla 178 bin azalarak 7 milyon 359 bine düştü.

Piyasa beklentisi açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 440 bin olması yönündeydi.

Açık iş sayısı mayısta 7 milyon 537 bin olarak kaydedilmişti.

Haziranda açık iş pozisyonları ulaştırma, depolama ve kamu hizmetleri ile federal kamu sektörlerinde artarken, toptan ticaret, dayanıklı olmayan mal imalatı ve madencilik sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı haziranda önceki aya göre 96 bin artarak 5 milyon 348 bine yükseldi.

İstifa, işten çıkarma ve diğer ayrılmaları kapsayan toplam işten ayrılma sayısı ise aynı dönemde 91 bin artarak 5 milyon 351 bine çıktı.

Kaynak: AA
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