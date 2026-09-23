Haberler

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,12'ye çıktı, Mayıs 2024'ten beri zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mortgage Bankalar Birliği verilerine göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi geçen hafta yüzde 6,97'den yüzde 7,12'ye çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı hafta mortgage başvuruları yüzde 1,5 azaldı, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 geriledi.

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,12'ye çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 18 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 3 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'den yüzde 7,12'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,30'dan yüzde 6,43'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarının keskin bir yükselişle Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

Sülale miras için sıraya girdi, yeğeninden ders gibi yanıt geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Gaziosmanpaşa'da iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bırakıldı! Camı kıramayan 2 şüpheli kaçtı

Camı kıramayınca geriye o paketi bıraktılar! Polis alarma geçti
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
'Yöresel' diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi

Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı