Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

ABD'de 1 cent değerindeki madeni paraların basımı durduruldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, 1 cent değerindeki madeni paraların basımına son verildi. Kararı duyuran Başkan Donald Trump, 1 sentlik madeni paraların üretim maliyetinin 2 sent yükseldiğini belirterek bu durumu "Çok israf" olarak yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir sentlik madeni paranın üretim maliyetinin arttığını belirterek, Hazine Bakanlığı'na yeni madeni sent basımının durdurulması talimatını verdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Çok uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri, kelimenin tam anlamıyla bize 2 sentten fazlaya mal olan kuruşlar bastı. Bu çok israf!" diye yazdı. Trump, Pazar gecesi Truth Social sitesinde paylaştığı bir gönderide. "ABD Hazine Bakanıma yeni centler üretmeyi bırakması talimatını verdim." demişti.

YARIM KURUŞUN BASIMI DA DURDURULMUŞTU

Trump, kampanyası sırasında kuruşları ortadan kaldırma isteğini tartışmamıştı. Ancak Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı, geçen ay X'te kuruşun maliyetini vurgulayan bir gönderide bu olasılığı gündeme getirmişti.

ABD Darphanesi, Eylül ayında sona eren 2024 mali yılında ürettiği yaklaşık 3,2 milyar kuruş nedeniyle 85,3 milyon dolar kaybettiğini bildirdi. Her kuruş neredeyse 0,037 dolara mal oldu. ABD'nin en değersiz madeni parasını ortadan kaldırması ilk değil. Yarım sentlik madeni para 1857'de Kongre tarafından durdurulmuştu.

ABD'de 1 cent değerindeki madeni paraların basımı durduruldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
img

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
img

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımhmt Asln:

Darısı Türkiye'deki 1 kuruş 10 kuruş 25 lara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.