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ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısı USTR ve Hazine katılımıyla yapıldı

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ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısını Hazine Bakanlığı ve Çinli muhataplarla gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Trump yönetiminin adil ve dengeli ticaret için Çin ile temaslarını sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısının yapıldığını duyurdu.

USTR'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, temsilciliğin ABD Hazine Bakanlığı ile birlikte Çinli muhataplarıyla ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "(Donald) Trump yönetimi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında adil ve dengeli ticaretin tesis edilmesi için çalışırken Çin ile temaslarını sürdürmeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mayıs ayında Pekin'de yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında karşılıklı endişelerin ele alınması amacıyla "Ticaret Kurulu" ve "Yatırım Kurulu" oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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