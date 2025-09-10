ABD Çalışma Bakanlığı BLS Veri Toplama Sürecini İnceliyor

NEW ABD Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi, Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) veri toplama sürecine yönelik inceleme başlattı.

Bakanlığın Genel Müfettişlik Ofisi, söz konusu incelemeye dair BLS'ye bilgilendirme mektubu gönderdi.

Mektupta, BLS'nin yakından takip edilen ekonomik verileri toplama ve raporlama konusunda karşılaştığı zorlukların incelenmeye başlandığı bildirildi.

BLS'nin ABD ekonomisinde kritik rol oynayan ve yakından takip edilen iki enflasyon ölçütü olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) için veri toplama faaliyetlerinin azaltılacağını duyurduğuna işaret edilen mektupta, istihdam raporundaki tahminlerin de yakın zamanda büyük ölçüde aşağı yönlü revize edildiği anımsatıldı.

Mektupta, incelemenin ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanması ile aylık istihdam verilerinin toplanması, raporlanması ve revize edilmesiyle ilgili zorluklara ve bu zorlukları hafifletme stratejilerine odaklanılacağı kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı BLS, dün istihdam istatistiklerine ilişkin öncü revizyon verilerini yayımlamıştı.

Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam, mart ayına kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşmişti.

Trump, zayıf istihdam verileri sonrası istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin kovulmasını istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos başında, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını vermişti.

İstihdam verilerinin eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığına işaret eden Trump, McEntarfer'in geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını öne sürmüştü.

Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadelerini kullanmıştı.