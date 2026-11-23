ABD Başkanı Trump, Çin'in Boeing'ten 250 uçak daha almasını bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda Çin'in Boeing'ten 250 uçak daha satın almasını beklediğini söyledi. Trump, mayıs ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Boeing'den 250 uçak daha satın almasını beklediğini kaydetti.
Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Çin ile uçak ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in satışlarına değinen Trump, "Çin'e 250 Boeing uçağı sattım ve sanırım 250 uçak daha alacaklar." dedi.
Trump, mayıs ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA