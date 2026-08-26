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ABD'den aşırı sol terör ağlarına yaptırım

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NEW ABD Hazine Bakanlığı, "aşırı sol terör ağları" olarak nitelendirdiği İtalya merkezli "Autistici Inventati", İngiltere merkezli "Palestine Action" ve uluslararası kuruluş "Masar Badil"i yaptırım listesine ekledi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, "aşırı sol terör ağları" olarak nitelendirdiği İtalya merkezli "Autistici Inventati", İngiltere merkezli "Palestine Action" ve uluslararası kuruluş "Masar Badil"i yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), "şiddet yanlısı aşırı solcu terör örgütlerinin" oluşturduğu tehdide karşı harekete geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda, "şiddet yanlısı aşırı solcu aşırılıkçılara" özel dijital altyapı, araçlar ve hizmetler sağladığı iddia edilen İtalya merkezli "Autistici Inventati", Temmuz 2025'te İngiltere tarafından terör örgütü ilan edilen "Palestine Action" ve halihazırda yabancı bir terör örgütü olarak tanımlanan Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) paravanı olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen uluslararası kuruluş "Masar Badil" yaptırım listesine dahil edildi.

Masar Badil'in üst düzey yöneticileri Rawa Alsagheer ile Zaid Abdulnasser de yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada, Autistici Inventati'nin, kendisini kapitalizme karşı "anti-faşist" ve "anti-militarist" bir örgüt olarak tanımladığı belirtilerek, hizmetlerini yalnızca "PKK gibi terör örgütleri dahil kendi ideolojisiyle uyumlu gördüğü oluşumlara" sunduğu aktarıldı.

Palestine Action'ın da Temmuz 2020'den bu yana, İngiliz kolluk kuvvetleri personelini fiziksel olarak yaralayan eylemler ile yasal ticari işletmeleri korkutmayı ve hükümete baskı yapmayı amaçlayan eylemler dahil sayısız "terör eylemini" desteklediği öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Aşırı solcu radikaller, aşırılık yanlıları, onların paravanları ve destekçileri dikkatli olmalı, ekonomik araçlarımızın tüm ağırlığını kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bessent, siyasi terörizmin ABD toplumunda yeri olmadığını vurgulayarak, bu gruplar ortadan kaldırılana kadar finansal can damarlarını kesmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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