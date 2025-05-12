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ABD 258 Milyar Dolar Bütçe Fazlası Kaydetti

ABD 258 Milyar Dolar Bütçe Fazlası Kaydetti
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ABD federal hükümeti, nisan ayında 258 milyar dolarlık bütçe fazlası açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi. Hazine Bakanlığı'nın raporuna göre, vergi ve gümrük gelirlerindeki artış budçenin fazla vermesine etkili oldu.

ABD federal hükümeti, vergi ve gümrük gelirlerinin etkisiyle nisanda 258 milyar dolarlık bütçe fazlası kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2025 mali yılının yedinci ayında, federal hükümet 258 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

Federal hükümet, geçen yıl nisanda da 209,5 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe fazlası, nisanda geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı.

Bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 256,4 milyar dolar fazla verilmesi yönündeydi.

Bu dönemde bütçenin fazla vermesinde, vergi gelirleri ile gümrük gelirleri etkili oldu. ABD Hazinesinin net gümrük vergisi geliri nisanda 16 milyar dolar olarak kaydedildi.

Hükümetin gelirleri, nisanda yüzde 9,5 artışla 850 milyar dolara, harcamaları yüzde 4,4 yükselerek 592 milyar dolara çıktı.

???????Ülkede 2025 mali yılının yedinci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1,05 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 855,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk yedi ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 3,1 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 8,9 artışla 4,2 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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