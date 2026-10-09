AB ve Çin, hibrit araç ihracatının yarıya indirilmesinde ortak anlayışa vardı

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Avrupa Birliği (AB) ve Çin, hibrit araç ihracatının yarıya indirilmesi, Çin pazarına erişimin iyileştirilmesi ve nadir toprak elementlerine yönelik ihracat lisanslarının kolaylaştırılması konusunda ortak anlayışa vardı.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"AB-Çin ticaretinin gerçek anlamda yeniden dengelenmesi gerekiyor." ifadesini kullanan Sefcovic, Bakan Wentao ile bu doğrultuda ortak bir anlayışa ulaştıklarını bildirdi.

Sefcovic, söz konusu anlayışın hibrit elektrikli araç (HEV) ve şarj edilebilir hibrit elektrikli araç (PHEV) ihracatının yarıya indirilmesini, Çin pazarına erişimin iyileştirilmesini ve nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik lisans süreçlerinin daha da kolaylaştırılmasını kapsadığını belirtti.

Varılan ortak anlayışı "ilk adım" olarak nitelendiren Sefcovic, gerçek anlamda gösterilen iş birliği çabasını ve samimi yaklaşımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sefcovic, tarafların ocak ayına kadar yeniden bir araya geleceğine dikkati çekti.

AB ile Çin arasında son dönemde elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergileri, ticaret dengesizlikleri ve Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle ticari gerilimler yaşanıyor.

AB, Çin pazarına erişimde karşılaşılan engellerin kaldırılmasını ve kritik ham madde tedarikinin güvence altına alınmasını isterken, taraflar ticari anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülmesine yönelik temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: AA