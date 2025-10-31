Haberler

AB Ülkelerinde Vergilerin GSYH'ya Oranı Yüzde 40,4'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre, 2024 yılında AB ülkelerinde vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı yüzde 40,4 olarak tespit edildi. 2023'e kıyasla vergi gelirleri 387 milyar avro artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl toplam vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 40,4'e seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024 yılında vergilerin ve net sosyal katkıların GSYH'ya oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB'de 2023 yılında yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 40,4'e çıktı. Böylece, 2024 yılında AB ülkelerinde vergi ve sosyal katkı paylarından elde edilen toplam gelir 2023 yılına kıyasla 387 milyar avro artarak 7 trilyon 281 milyar avroya ulaştı.

Avro Bölgesi'nde de 2023'te yüzde 40,5 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 40,9 seviyesine yükseldi. Avro Bölgesi'nde vergi ve sosyal katkı paylarından sağlanan gelir, 2023 yılına kıyasla 291 milyar avro yükselerek 6 milyar 226 milyar avroya çıktı.

Danimarka'da 2024'te vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 45,8 oldu. Onu yüzde 45,3 ile Fransa, yüzde 45,1 ile Belçika, yüzde 43,8 ile Avusturya, yüzde 42,7 ile Lüksemburg, yüzde 42,6 ile İtalya, yüzde 42,5 ile İsveç, yüzde 42,3 ile Finlandiya, yüzde 41,7 ile Yunanistan ve yüzde 40,9 ile Almanya izledi.

Söz konusu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 22,4 ile İrlanda, yüzde 28,8 ile Romanya ve yüzde 29,3 ile Malta olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.