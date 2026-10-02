AB, Ukrayna'ya reformların ardından 2,9 milyar avroluk yeni finansman sağladı

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını, reformlarını ve üyelik sürecini desteklemek üzere kurulan mali yardım programı kapsamında ülkeye yeni destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını desteklemek ve kamu idaresinin işleyişini sürdürmesini sağlamak amacıyla ülkeye 2,9 milyar avro tutarında kaynak sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tutarın 800 milyon avroluk bölümünün toplam 90 milyar avroluk "Ukrayna Destek Kredisi" programından sağlandığı belirtilen açıklamada, ödemenin, Ukrayna'nın yargı, finans piyasaları, iş ortamı, enerji, ulaştırma, tarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda reformları hayata geçirmesinin ardından yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8'inci ödeme olduğu, son ödemeyle birlikte Ukrayna Planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı bildirildi.

Yılın geri kalanında Ukrayna'ya sağlanabilecek mali desteğin 33,7 milyar avro olduğu belirtilen açıklamada, bu tutarın 16,6 milyar avrosunun savunma sanayisi kapasitesine, 17,1 milyar avrosunun ise bütçe desteğine ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilave ödemelerin Ukrayna'nın üzerinde mutabık kalınan reformları ve politika koşullarını yerine getirmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Ukrayna Mali Yardım Programı, 2024-2027 döneminde ülkenin mali istikrarını, toparlanmasını ve modernizasyonunu desteklemek amacıyla 50 milyar avroyu aşan hibe ve kredi sağlıyor.

AB'nin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Ukrayna Destek Kredisi programı ise Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmek için 60 milyar avro, devletin işleyişi ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla da 30 milyar avroluk bütçe desteği olmak üzere toplam 90 milyar avroluk finansman içeriyor.

Kaynak: AA