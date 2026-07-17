Türkiye ile AB arasındaki araç ticareti 2025'te 37 milyar avroyu buldu

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Türkiye'nin 2025'te Avrupa Birliği'nin (AB) yeni araç ihracatında üçüncü büyük pazar olduğunu ve karşılıklı yeni araç ticaret hacminin 37 milyar avroya ulaştığını bildirdi.

ACEA tarafından AB ile Türkiye arasındaki araç ticaretine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılında AB'den Türkiye'ye 811 bin 957 yeni araç ihraç edildi.

Söz konusu ihracatın değeri, 2024 yılına kıyasla yüzde 24,8 artarak 18,8 milyar avroya ulaştı.

Türkiye, yeni araç ihracatında AB'nin üçüncü en büyük pazarı olurken, değer bazında 2025 yılında AB'nin ihracat pazarının yüzde 11,1'ini oluşturdu. Bu oran 2024'te yüzde 8,3 seviyesindeydi.

Türkiye'den AB'ye ise 2025 yılında 797 bin 721 yeni araç ihraç edildi. Bu ihracatın değeri de yıllık bazda yüzde 18,5 artarak 18,2 milyar avro oldu.

AB'den Türkiye'ye otomobil ihracatında elektrikli araçların payı yüzde 17,4

Elektrikli modeller dahil yeni otomobil ticaretinde, 2025 yılında AB'de üretilen 713 bin 476 yeni otomobil Türkiye'ye ihraç edildi. Bu araçların toplam değeri 15,6 milyar avro olarak kaydedildi.

AB'den Türkiye'ye ihraç edilen otomobillerin 124 bin 55'i elektrikli araçlardan oluştu. Bu araçların toplam değeri 3,7 milyar avroya ulaştı.

Elektrikli otomobiller, AB üretimi otomobil ihracatının yüzde 17,4'ünü oluşturdu.

Aynı dönemde Türkiye'de üretilen 566 bin 888 otomobil AB'ye ihraç edildi. Bu araçların toplam değeri 9,9 milyar avro oldu.

Türkiye üretimi otomobillerin 7 bin 517'si elektrikli araçlardan oluşurken, bunların toplam değeri 176 milyon avro olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobiller, Türkiye üretimi otomobillerin AB'ye ihracatının yüzde 1,3'ünü oluşturdu.

Türkiye'den AB'ye ticari araç ihracatı 8,2 milyar avroya ulaştı

Ayrıca, 2025'te AB'de üretilen 98 bin 481 ticari araç ve otobüs Türkiye'ye ihraç edildi. Bu ihracatın toplam değeri 3,2 milyar avro oldu.

Türkiye'de üretilen 230 bin 833 ticari araç ve otobüs ise aynı dönemde AB ülkelerine ihraç edildi. Bu araçların toplam ihracat değeri 8,2 milyar avro olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB'de üretilen otomobiller 2025 yılında Türkiye otomobil satışlarının yüzde 49'unu oluşturdu.

Türkiye'de üretilen otomobillerin satışlardaki payı yüzde 30 olurken, Çin üretimi otomobillerin Türkiye pazarındaki payı yüzde 8'e ulaştı.