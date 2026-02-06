Haberler

AB'den TikTok'a "bağımlılığa neden olma" suçlaması

Avrupa Birliği, TikTok'un bağımlılığa neden olan tasarımı nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğini açıkladı. AB Komisyonu, platformun kullanıcılarının sağlığına zarar verebilecek özelliklerine dikkat çekerek, TikTok'un gerekli önlemleri almadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok'u, bağımlılığa neden olan tasarımı nedeniyle birlik dijital kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, TikTok'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında platformun Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve aşırı kişiselleştirilmiş öneri sistemi gibi özelliklere sahip olan TikTok'un bağımlılık yaratan tasarıma sahip olduğuna işaret edildi.

TikTok'un söz konusu bağımlılık yapıcı özelliklerinin, reşit olmayanlar ve savunmasız yetişkinler de dahil olmak üzere kullanıcılarının fiziksel ve zihinsel sağlığına nasıl zarar verebileceğini yeterince değerlendirmediği belirtilen açıklamada, platformun kompülsif davranışlara yol açabileceğini ve kullanıcıların öz denetimini azaltabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "TikTok, bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan riskleri azaltmak için makul, orantılı ve etkili önlemler uygulamakta başarısız görünüyor." değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonu'nun bu aşamada TikTok'un hizmetinin temel tasarımını değiştirmesi gerektiği görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, TikTok'un kendisini savunma hakkını kullanabileceği de kaydedildi.

Açıklamada, ön görüşlerinin onaylanması halinde komisyonun TikTok'a yönelik bir uyumsuzluk kararı alabileceği ve platforma toplam küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına ulaşabilecek seviyede para cezası kesebileceği anımsatıldı.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

Avrupa Birliği, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

