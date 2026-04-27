AB tescilli Suruç narında budama zamanı

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen Suruç narında baharın gelmesiyle birlikte hummalı bir çalışma başladı.

Türkiye'de AB tarafından tescil edilen tek nar türü olan Suruç narı, yapılan budama işlemleri sayesinde daha iri ve kaliteli hale geliyor. Narların sağlıklı büyümesi ve verimli bir hasat elde edilmesi için budama büyük önem taşıyor. Çalı formunda yetişen Suruç narında budama sırasında 3-4 ana dal bırakılıyor, yeni sürgünler kesilerek ağacın enerjisi meyveye yönlendiriliyor. Bu sayede narlar daha iri, daha kaliteli ve daha sağlıklı büyüyor. Yaklaşık bir ay süren budama sürecinde kesilen dallar ise kış aylarında yakacak olarak değerlendiriliyor.

Nar üreticisi Mehmet Akkuş, her yıl ağaç köklerinden çıkan sürgünleri kestiklerini belirterek, "Narların daha büyük olması için bu işlemi düzenli yapıyoruz" dedi.

İbrahim Akkuş ise bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle budamanın biraz geciktiğini ifade ederek, "Narlar daha iyi gelişsin diye yeni çıkan dallar kesiliyor. Kaliteli meyve için bakım şart" şeklinde konuştu.

Çok yağmur yağdı

Nar üreticisi İbrahim Akkuş, "Bu sene yağmur çok yağdığı için yeşermiş. Çok geç kaldık ama yine de idare eder. Bunları kestiğiniz zaman narlar daha güzel oluyor, daha büyük oluyor" ifadelerini kullandı.

Yüksek ziraat mühendisi Mehmet Tekçe de Suruç narında bahar döneminde bakım ve budama çalışmalarının başladığını vurgulayarak, " Avrupa Birliği tarafından tescil edilen Suruç Narımızın özel bir bakımı var. İlkbaharda yeni çıkan sürgünler budamayla kesiliyor ki narımızın kalitesi daha yüksek olsun, narlarımız daha iri olsunlar. Bu nedenler her yıl ilkbaharda bu bakımlar yapılıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı