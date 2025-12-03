Avrupa Birliği ekonomik tehditlere karşı savunmasını güçlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Birliği'nin (AB) tedarik zincirlerini güçlendireceklerini, kritik mal ve hizmetlerdeki darboğazları gidereceklerini söyledi.

Sefcovic, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'nın ekonomik güvenliğine ilişkin planları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Mevcut jeopolitik ve jeoekonomik durum karşısında Avrupa'nın ekonomik güvenliğini güçlendirmesi şart." diyen Sefcovic, ticaretin silah, tedarik zincirlerinin de baskı unsuru olarak kullanıldığını belirtti.

Sefcovic, ekonomik bağımlılığın siyasi baskıya dönüştüğüne işaret ederek, bu durumun Avrupa şirketlerinin operasyonlarını ve rekabet güçlerini olumsuz etkilediğini anlattı.

AB'nin rekabet gücünü geliştireceğini, kritik varlıklarını koruyacağını ve benzer düşünen müttefiklerle ortaklık kuracağına dikkati çeken Sefcovic, tedarik zincirlerini güçlendireceklerini, kritik mal ve hizmetlerdeki darboğazları da gidereceklerini vurguladı.

Sefcovic, kimi tedarikçilerin AB'nin değerlerini ve çıkarlarını paylaşmadığına vurgu yaparak, "Bazı tedarikçiler bağımlılığımızı bize karşı kullanmaya hazır. Kısa vadeli kesintileri önlemeyi, riskli bağımlılıkları istikrarlı şekilde azaltmayı ve yeni bağımlılıklardan kaçınmayı amaçlıyoruz." dedi.

AB içinde piyasa değişimlerini ve arz çeşitlendirmesini gerçek zamanlı olarak izlemek ve yüksek riskli kuruluşları belirlemek üzere yeni bir Ekonomik Güvenlik Bilgi Merkezi kurulmasını teklif ettiklerini bildiren Sefcovic, AB'nin mevcut ekonomik güvenlik savunma mekanizmalarını da kuvvetlendireceklerini anlattı.

Sefcovic, "Kritik sektörlerde ve teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltan şirketlere desteğe öncelik vereceğiz." diye konuştu.

AB firmalarının rekabet gücünü artırmak için gümrük araçlarını kullanacaklarına işaret eden Sefcovic, devlet kaynaklı aşırı kapasite de dahil haksız ticaret ve küresel piyasa bozulmalarıyla mücadele edeceklerini, yüksek riskli sektörlerdeki firmaları en az iki alternatif tedarikçi bulmaya teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

2026 yılı başlarında Avrupa Kritik Ham Maddeler Merkezi kurulacak

AB Komisyonunun konuyla ilgili açıklamasında ise yeni plan kapsamında nadir toprak elementleri, kobalt veya lityum gibi kritik ham maddelerin AB'ye tedarikini güvence altına almaya yönelik çalışmaların artırılacağı kaydedildi.

Endüstriyi jeopolitik ve fiyat şoklarından korumak, kritik ham madde projelerini desteklemek ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için benzer düşünen ülkelerle ortaklıklar kurulacağı aktarılan açıklamada, 2026 yılı başlarında piyasa bilgileri sağlayacak, ortak satın alma ve stoklama yapacak, özel araçlar kullanarak stratejik projeleri yönlendirecek ve portföy yöneticisi olarak hareket edecek bir Avrupa Kritik Ham Maddeler Merkezi kurulacağı duyuruldu.

Açıklamada, Avrupa'nın geri dönüşüm kapasitesini artırmak için Komisyonun 2026 başlarında kalıcı mıknatıs hurda ve atıklarının ihracatına kısıtlamalar getireceği, gerekli görülmesi halinde bakır hurdası için de benzer önlemlerin değerlendirileceği bildirildi.