Haberler

AB'den Shein'e "bağımlılık yapıcı tasarım ve yasa dışı ürün" soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, e-ticaret platformu Shein hakkında bağımlılık yapıcı tasarım ve çocuk cinsel istismarı malzemeleri gibi yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret şirketi Shein'e bağımlılık yapıcı tasarımı, çocukların cinsel istismarına neden olacak malzemeler de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan Shein platformuna yönelik Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, DSA kapsamında Shein hakkında bağımlılık yapıcı tasarımı, tavsiye sistemlerinde yeterli şeffaflık olmaması ve çocuk cinsel istismarı malzemeleri de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle resmi soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.

AB kuralları uyarınca Shein'in tavsiye sistemlerinde kullanılan ana parametreleri açıklaması gerektiği anımsatılan açıklamada, platformun kullanıcılara her tavsiye sistemi için profil oluşturmaya dayanmayan, kolay erişilebilir seçenek sunmak zorunda olduğu belirtildi.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

Avrupa Birliği, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA " / " + Ata Ufuk Şeker -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor