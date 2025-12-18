Haberler

AB, Rusya'nın gölge filo tankerlerini yaptırım listesine aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 41 tankere kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı aldı. ABD, gemilere liman erişim yasağı ve çeşitli hizmet yasakları getiriyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 41 tankere yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın enerji gelirlerine katkıda bulunan ve Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olan 41 petrol tankerine karşı kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, tespit edilen tankerlere liman erişim yasağı uygulanacağı, ayrıca gemilere çeşitli deniz taşımacılık hizmetlerinin de sunulamayacağı belirtildi.

AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğu ifade edilen açıklamada, son kararla birlikte yaklaşık 600 geminin listelendiği ve kısıtlamalara tabi tutulduğu bildirildi.

Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı yüzlerce tankere "gölge filo" adı veriliyor. Filonun elverişsiz ve eski tankerlerden oluştuğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi

Kenan'a büyük onur
title