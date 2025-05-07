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AB Rus Fosil Yakıtlarını Sonlandırmak Üzere Adımlar Atıyor

AB Rus Fosil Yakıtlarını Sonlandırmak Üzere Adımlar Atıyor
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtlarının döneminin sona ereceğini açıkladı. Von der Leyen, enerji bağımlılığının Avrupa ekonomisi için tehlikeli olduğunu belirterek, 2027'ye kadar Rus gazının tüm ithalatını yasaklayacaklarını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak sonlandırmak için son adımları attıklarını belirterek, "Avrupa'da Rus fosil yakıtlarının dönemi sona eriyor." dedi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflatmaya devam etmeleri gerektiğine işaret eden von der Leyen, fosil yakıt gelirlerinin Rusya için önemli bir finansman kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Von der Leyen, "Rusya'dan enerji ithalatına milyarlar harcamayı bırakmalıyız." diye konuştu.

AP'nin Rus fosil yakıtlarının bütün ithalatının yasaklanmasını görüşünde olduğunu anımsatan von der Leyen, "Ancak bazıları hala Rus gaz ve petrolünün musluğunu tekrar açmamız gerektiğini söylüyor. Bu tarihi boyutlarda bir hata olur. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın enerjide güvenilir bir tedarikçi olmadığını defalarca kanıtladığına dikkati çekerek, Rusya'nın 2006, 2009, 2014, 2021'de ve savaş boyunca Avrupa'ya gaz akışını kestiğini hatırlattı.

Bunlardan ders alınması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Rusya'ya bağımlılık sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomimiz için de kötü. Enerji fiyatlarımız hasım bir komşu tarafından dikte edilemez." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın savaşın başlangıcından bu yana özellikle tasarruf ve yenilenebilir kaynaklarla enerji alanında ciddi ölçüde ilerleme kaydettiğini anlattı.

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatının yüzde 45 seviyesinden yüzde 13 civarına indiğini hatırlatan von der Leyen, petrol ithalatını da onda bire indirdiklerini ifade etti.

Von der Leyen, geçen yılın başından beri Rusya'dan enerji ithalatının hafif arttığını kabul etmeleri gerektiğini anımsatarak, "Bu nedenle, Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak sonlandırmak için son bir hamleye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Rus fosil yakıtlarından kurtulmak üzere bir yol haritası hazırladıklarını anlatan von der Leyen, bu kapsamda yıl sonuna kadar Rusya ile yeni gaz sözleşmeleri yapmayı ve spot piyasadan gaz ithalatını yasaklamayı teklif edeceklerini, 2027 sonuna kadar da hem boru hattı hem de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak üzere Rus gazının tüm ithalatını yasaklamak için çalışacaklarını söyledi.

Von der Leyen, "Rusya'nın gölge filosu üzerindeki kontrolleri de sıkılaştıracağız. Avrupa'da Rus fosil yakıtlarının dönemi sona eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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