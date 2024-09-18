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AB'nin Karbon Yönetimi Projesi İçin İlk Çalışma Ziyareti İtalya'da Gerçekleşti

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Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin koordinatörlüğünde başlatılan AB projesi kapsamında, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum sağlamak amacıyla İtalya'nın Floransa kentine yönelik çalışma ziyareti düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik en önemli uygulama araçlarından olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)'na uyum sağlamak amacıyla ENSİA koordinatörlüğü, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ve İtalyan CO.SVI.G. Scrl (Consortium for the Development of Geothermal Areas) birlikteliğiyle başlatılan "INTER-CLUSTER COLLABORATION FOR CARBON MANAGEMENT (Karbon Yönetimi için Kümelerarası İş birliği)" başlıklı AB projesinin ilk çalışma ziyareti 2-7 Eylül 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Floransa kentine düzenlendi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, başta gelen ticaret ortaklarından olan Avrupa Birliğince hayata geçirilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına hazırlık amacıyla yürütülen AB projesi kapsamında Floransa'da gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde İtalya'nın karbon yönetimi ve azaltımı konularında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Toplamda 18 firma ve kurum temsilcisinin yer aldığı çalışma ziyaretine projenin İtalyan ortağı CO.SVI.G. ev sahipliği yaptı.

Ziyaret hakkında bilgi veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, ziyaretin ilk gününde İtalya'nın enerji politikaları ile İtalya ve Avrupa düzeyinde karbonsuzlaşma ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sürecinde hedefler, sonuçlar ve karşılaşılabilecek zorluklara yönelik kapsamlı bilgilerin verildiğini söyledi.

Toscana Bölgesinin başlıca jeotermal enerji alanı Larderello bölgesine ziyaret

Ziyaretin ilerleyen günlerinde, CO.SVI.G.'in merkezinin yer aldığı ve İtalya'nın Toscana Bölgesinin başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji alanı olan Larderello bölgesine ziyaret gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ertan, bölgede jeotermal enerjinin tarihsel süreçte gelişimi, son teknolojik gelişmelerin yanı sıra CO.SVI.G. ve paydaşlarından jeotermal enerjinin bölgede tüketilen elektriğin üretimindeki payı ve önemine dair bilgiler edinildiğini belirtti.

Programda ayrıca, İtalya'nın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na yönelik bir seminer düzenlendiğini belirten Ertan, seminerin sonunda düzenlenen soru-cevap oturumu ile SKDM'ye yönelik somut uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildiğini söyledi.

Bir sonraki çalışma ziyareti Kasım ayında Almanya'ya

Başkan Ertan "Programın son gününde CO.SVI.G. Genel Direktörü Loredana Torsello moderatörlüğünde bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı ile katılımcılar karbonsuzlaşma, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve enerji verimliliği konularında bilgi alışverişinde bulunma ve uygulama örneklerini paylaşma fırsatı buldu. Proje kapsamında bir sonraki çalışma ziyaretinin Kasım ayında Almanya'nın Hamburg kentine düzenlenmesi planlanıyor. Sektörümüz için büyük önem arz eden temiz enerji ve karbonsuzlaşma konularında çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Demir çelik sektörü Metal Expo Fuarında

Bu yıl 11-14 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen demir ve çelik sektörünü ulusal ve uluslararası ölçekte bir araya getiren Metal Expo Fuarı'na da katılım gösterdikleri bilgisini de paylaşan Başkan Ertan, fuara başta demir çelik sektöründen olmak üzere, kalıp, makine ve imalat sanayisini temsilen çok sayıda firmanın yer aldığını söyledi.

Fuar hakkında bilgi veren Başkan Yalçın Ertan, fuarın demir çelik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek dört gün süren fuarda ayrıca çeşitli panel ve konferansların düzenlendiğini belirtti.

Ertan, fuar süresince üye firmalarımızla çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini, firmalarımızın beklentileri hakkında bilgi edinildiğini ve sektöre yönelik Birlik çalışmaları hakkında bilgi verildiğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Teknoloji Floransa Ekonomi Enerji İtalya Çevre Ege

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