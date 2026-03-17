AB'den Moldova'ya 189 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), reform sürecinde kaydettiği ilerleme nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro ek mali destek verdi.

AB Komisyonu, Moldova'nın ekonomisini güçlendirmek ve AB üyeliği yolundaki reformlarını hızlandırmak amacıyla kurulan finansal araç kapsamında ülkeye ek mali destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB yolunda kaydettiği ilerleme ve 24 reformu başarıyla tamamlaması nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro gönderildiği ifade edildi.

Toplam desteğin 173 milyon avroluk kısmının doğrudan devlet bütçesine aktarılacağı, 16 milyon avronun ise yatırım platformu aracılığıyla ülkedeki projelere yönlendirileceği bildirilen açıklamada, söz konusu ödemenin 2025 yılında Moldova'ya sağlanan 289 milyon avroluk desteğe ek olduğu belirtildi.

Açıklamada, tamamlanan reformlar arasında, işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılması, siber güvenlik ve acil durum kapasitesinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, bütçe şeffaflığının artırılması ile yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminin güçlendirilmesinin yer aldığı kaydedildi.