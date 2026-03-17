AB'den Moldova'ya 189 milyon avro destek

Avrupa Birliği, Moldova'nın reform sürecinde kaydettiği ilerleme nedeniyle ülkeye 189 milyon avro ek mali destek sağladı. Bu destek ile Moldova'nın ekonomik gücünü artırmak ve AB üyeliği yolundaki reformlarını hızlandırmak hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB), reform sürecinde kaydettiği ilerleme nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro ek mali destek verdi.

AB Komisyonu, Moldova'nın ekonomisini güçlendirmek ve AB üyeliği yolundaki reformlarını hızlandırmak amacıyla kurulan finansal araç kapsamında ülkeye ek mali destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB yolunda kaydettiği ilerleme ve 24 reformu başarıyla tamamlaması nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro gönderildiği ifade edildi.

Toplam desteğin 173 milyon avroluk kısmının doğrudan devlet bütçesine aktarılacağı, 16 milyon avronun ise yatırım platformu aracılığıyla ülkedeki projelere yönlendirileceği bildirilen açıklamada, söz konusu ödemenin 2025 yılında Moldova'ya sağlanan 289 milyon avroluk desteğe ek olduğu belirtildi.

Açıklamada, tamamlanan reformlar arasında, işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılması, siber güvenlik ve acil durum kapasitesinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, bütçe şeffaflığının artırılması ile yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminin güçlendirilmesinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü

Tartışma yaratan kare!