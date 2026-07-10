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AB'den Macaristan'a 10 milyar avroluk fon

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Avrupa Birliği ülkeleri, Macaristan'ın revize ettiği ekonomik toparlanma planını onaylayarak ülkeye 10 milyar avro AB fonu sağlanmasının önünü açtı. Plan, hibe ve kredilerden oluşurken, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü reformlarını da içeriyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Macaristan'ın revize ettiği ekonomik toparlanma planını onaylayarak ülkenin 10 milyar avroluk AB fonundan yararlanmasının önünü açtı.

AB Konseyi, üye ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Macaristan'ın ekonomik toparlanma planını onayladığını açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi bugün Macaristan'ın yeni toparlanma ve direnç planını onayladı. Yeni plan yaklaşık 6,5 milyar avro hibe ve 3,5 milyar avro kredi olmak üzere toplam 10 milyar avronun Macaristan'a aktarılmasını sağlayacak." ifadesi yer aldı.

Macaristan'ın daha önce hazırladığı planın enerji fiyatlarındaki artış, jeopolitik gelişmeler ve uygulamadaki gecikmeler nedeniyle hayata geçirilemediği anımsatılarak, bunun üzerine ülkenin yeni bir plan hazırladığı ve onay için AB Konseyine sunduğu bildirildi.

Açıklamada, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflığın artırılması, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine yönelik reformların da yeni planda yer aldığı kaydedildi.

Macaristan'ın AB toparlanma fonlarına erişimi, uzun süredir hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele alanındaki eksiklikler nedeniyle büyük ölçüde askıya alınmıştı.

Budapeşte yönetimi, fonlara erişebilmek için yargı bağımsızlığı, kamu ihalelerinde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele alanlarında çeşitli reformlar yapmayı taahhüt etmişti.

Ödemeler, Macaristan'ın üzerinde uzlaşılan reform ve yatırım hedeflerini yerine getirmesi halinde aşamalı olarak yapılacak.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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