AB Komisyonu, Rusya'ya 22'nci yaptırım paketini ve Ukrayna finansmanını sunacak

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik 22'nci yaptırım paketini ve Ukrayna'nın 2027 yılındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin teklifi bir sonraki AB Liderler Zirvesi öncesinde sunacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AST toplantısı ve yarın yapılacak gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde birçok konuyu ele alacaklarını belirten von der Leyen, toplantılar marjında Abu Dabi'deki barış görüşmelerini de değerlendireceklerini söyledi.

Von der Leyen, Abu Dabi'deki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Avrupalıların görüşmelere katılmasının hem Avrupa'nın çıkarlarının korunması hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin destek talebinin karşılanması açısından olumlu olduğunu belirtti.

Zelenskiy'nin müzakerelerde Avrupalıların desteğini istediğini aktaran von der Leyen, "Ukrayna'yı hem savaşta hem de barışta destekleyeceğiz." diye konuştu.

Von der Leyen, "22'nci yaptırım paketini hazırladığımızı ve AB Komisyonu olarak Ukrayna'nın 2027 yılındaki finansal ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair bir teklif üzerinde çalıştığımızı belirtmeliyim. Söz konusu yaptırım paketini ve finansal ihtiyaçlara yönelik öneriyi bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nden önce sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB liderleri, 26-27 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek özel zirvede Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesini ve Ukrayna'nın 2027 yılındaki finansman ihtiyaçlarını ele alacak. Bir sonraki olağan AB Liderler Zirvesi ise 17-18 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak.

AB'nin mevcut destek programında Ukrayna için 2027'ye ayrılmış 45 milyar avro bulunuyor.

AB desteği ve diğer uluslararası taahhütlere rağmen Ukrayna'nın gelecek yıl yaklaşık 70 milyar avroluk ilave finansman açığı olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA