AB Komisyonu online alışverişte yanıltıcı uygulamalara yüzde 6'ya kadar ceza önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, internet alışverişlerinde tüketicileri yanıltan uygulamaların yasaklanmasını ve tüketici haklarını ihlal eden şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası verilmesini öngören yeni düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu, dijital ortamda tüketicilerin korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Dijital Adalet Yasası ve Tüketicinin Korunması İşbirliği Tüzüğü'nün güncellenmesine ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin fiziksel mağazalardakiyle aynı düzeyde korunması hedeflenecek.

İnternet alışverişlerinde tüketicileri yanıltan veya istemedikleri ürünleri satın almaya yönlendiren uygulamalar yasaklanacak. Bu kapsamda, ürünlerin tükenmek üzere olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan uyarılar verilmesi gibi tüketicileri alışveriş yapmaya zorlayan yanıltıcı satış yöntemleri engellenecek.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde fiyatlandırma daha şeffaf hale getirilecek. Özellikle video oyunlarında kullanılan sanal para birimleriyle yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyatlarının açık biçimde gösterilmesi gerekecek.

Konser ve spor etkinlikleri gibi alanlarda değişken fiyatlandırma uygulamalarına yönelik şeffaflık artırılacak. Sanal kuyruklarda bekleyen tüketicilere güncel fiyat ve uygulanabilecek en yüksek fiyat gösterilecek.

Dijital platformlarda kullanıcıları aşırı harcamaya yönlendiren ve bağımlılık oluşturabilecek özelliklerin kapatılmasına imkan tanınacak.

Çocukların dijital oyunlarda aşırı harcama yapmasını önlemek amacıyla ödeme karşılığında avantaj veya ilerleme elde edilmesini sağlayan kumar benzeri uygulamalar yasaklanacak.

Sosyal medya fenomenlerinin ücret karşılığında tanıttıkları ürün ve hizmetlerin reklam olduğunu açık biçimde belirtmeleri zorunlu hale getirilecek.

Çocukları hedef alan veya hassas kişisel verilerden yararlanan haksız kişiselleştirilmiş reklam ve fiyatlandırma uygulamalarına sınırlama getirilecek.

Abonelik iptali kolaylaşacak

Dijital aboneliklerin iptal edilmesi kolaylaştırılacak. Tüketicilerin istemedikleri otomatik abonelik yenilemeleri ve ücretsiz deneme sürelerinin ücretli aboneliklere dönüşmesiyle ortaya çıkan sorunlar önlenecek.

Tüketicilere müşteri hizmetlerinde gerçek bir kişiyle iletişim kurma hakkı tanınacak. Yapay zeka aracılarının tüketiciler adına alışveriş yapması durumunda da tüketici hakları güvence altına alınacak.

Öte yandan, tüketici haklarının geniş çaplı ihlal edildiği durumlarda AB Komisyonuna doğrudan soruşturma açma ve para cezası verme yetkisi tanınacak.

Bu kapsamda, kuralları ihlal eden şirketlere dünya genelindeki yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.

Üye ülkelerin tüketici koruma kurumları arasındaki işbirliği güçlendirilerek sınır ötesi ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi sağlanacak.

AB dışındaki şirketlerin de tüketici haklarına ilişkin soruşturmalarda yetkililerle işbirliği yapabilmeleri için birlik içinde yasal temsilci bulundurmaları gerekecek.

Düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından müzakere edilerek kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA