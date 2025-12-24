Haberler

AB, ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı getirmesini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD'nin ifade özgürlüğüne yönelik olarak beş Avrupalıya getirdiği seyahat kısıtlamalarını kınadı. Açıklamada, AB'nin ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda bağımsız olduğu vurgulandı ve gerekirse misilleme yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin, komisyonun eski üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya seyahat kısıtlaması getirme kararını şiddetle kınadı.

AB Komisyonu, ABD'nin "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladığı iddiasıyla 5 Avrupalıya vize kısıtlaması getirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"AB Komisyonu, eski AB Komiseri Thierry Breton da dahil olmak üzere 5 Avrupa vatandaşına seyahat kısıtlamaları getirilmesi kararını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ifade özgürlüğünün Avrupa'da temel bir hak ve değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda egemen hakka sahip, açık ve kurallara dayalı tek bir pazar olduğu belirtilerek, "Dijital kurallarımız, tüm şirketler için güvenli, adil ve eşit bir oyun alanı sağlar ve ayrımcılık yapmadan uygulanır." değerlendirmesi yapıldı.

AB'de ABD'ye misilleme uyarısı

Söz konusu seyahat kısıtlaması konusunda ABD yetkililerinden açıklama talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerekirse, haksız önlemlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kurallarının şekillendirilmesinde öncü rol oynayan Breton ile birlikte Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı