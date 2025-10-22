Haberler

AB Komisyonu Başkanı, Elektrik Vergilerinin Azaltılmasını Önerdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji maliyetlerinin düşmesine rağmen elektrik üzerindeki vergilerin yüksekliğinin sanayiyi zorladığını belirtti. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırabilmesi için elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

"Yüksek enerji fiyatları rekabet gücümüzü zorlamaya devam ediyor." diyen von der Leyen, bunun fosil yakıtlarda değişken bir küresel pazara bağımlılıktan kaynaklandığını ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'da en düşük enerji fiyatlarının bol miktarda güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi düşük karbonlu enerji üreten ülkelerde olduğunu anımsatarak, yerli ve temiz enerjiye yatırım yapmaya devam etmeleri gerektiğini anlattı.

AB'de enerji altyapısının iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden von der Leyen, bu alana daha fazla fon aktarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Enerji maliyetleri düşerken enerji vergileri tekrar artıyor. Sanayimizin elektrik için ödediği vergiler doğal gaz vergilerinden 15 kat fazla. Bu böyle olamaz." dedi.

AB'de sanayinin ortalama enerji faturalarının yüzde 34'ünün, hanelerin ortalama enerji faturalarının da yüzde 42'sinin vergilerden oluştuğunu belirten von der Leyen, bu vergileri düşürmek için yoğun çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
