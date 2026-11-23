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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaklaşık 60 Rus bankasının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını, Rusya'nın gölge filosundaki 70'ten fazla geminin yaptırım listesine alınmasını ve savaşta görev yapmış Ruslara vize yasağı getirilmesini öngören yeni yaptırım paketini sundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 22'nci yaptırım paketi teklifini kamuoyu ile paylaştı.

Yaptırımların finansal hizmetlere de odaklandığına işaret eden von der Leyen, "İşlem yasağını yaklaşık 60 Rus bankasını kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Söz konusu 60 bankanın tamamı SWIFT sisteminden çıkarılacak. Ayrıca kripto varlıklar ve ödeme ağlarına yönelik denetimlerimizi sıkılaştırıyoruz. Odak noktamız Rusya olacak." diye konuştu.

Von der Leyen, Rusya'nın yaptırımlarını aşmasına yardımcı olan üçüncü ülkeleri de kapsama dahil edeceklerini, bu alanda uluslararası ortaklarla çabaları uyumlu hale getirmek istediklerini ve bu çalışmaları desteklemek üzere kripto yaptırımlarına ilişkin bir görev gücü kurduklarını anlattı.

Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni tedbirler de alacaklarına işaret eden von der Leyen, Avrupa şirketlerinin başta rafineriler ve elektrik hizmetleri olmak üzere Rusya'nın enerji altyapısının inşasına, işletilmesine veya onarımına destek vermesini engellemek için enerji hizmetleri yasağının kapsamını genişletmeyi önerdiklerini belirtti.

Von der Leyen, "Rusya'nın gölge filosu bağlamında 70'ten fazla gemiyi daha yaptırım listesine ekliyoruz. Ayrıca, sigortası Rusya'dan sağlanan tüm tankerlerin yasaklanmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile savaşta görev yapmış Ruslara vize yasağı getirilmesini önerdiklerini bildiren von der Leyen, "Eski Rus savaşçılar Avrupa için bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Ülkelerimizde serbestçe dolaşmalarına izin verilemez. Dolayısıyla, AB'ye girişleri yasaklanacaktır." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupalıların Rusya'daki şirketlerin yönetim organlarında görev yapmasının da yasaklanacağına işaret etti.

Von der Leyen, Rus takımları ve sporcuların AB'deki spor etkinliklerinde Rus bayrağı altında yarışmasının ve etkinliklerde Rusya'nın resmi sembollerinin kullanılmasının yasaklanmasını da teklif ettiklerini sözlerine ekledi.

???????Yaptırım paketi teklifi, üye ülkelerin temsilcileri tarafından görüşülecek ve AB Konseyinde oy birliğiyle karara bağlanacak.

Konseyin paketi kabul etmesi halinde yaptırımlar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA