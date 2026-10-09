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AB Komisyonu, 16 ülkede 46 stratejik ham madde projesini seçti

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AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında 16 üye ülkede 46 yeni stratejik proje belirledi. Seçilen projeler hızlandırılmış izin ve finansman desteğinden yararlanacak; batarya, savunma, havacılık ve uzay ile kalıcı mıknatıs değer zincirlerini güçlendirecek.

Avrupa Birliği (AB), kritik ham madde tedarik zincirlerini güçlendirmek ve kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla 16 üye ülkede 46 yeni stratejik proje belirledi.

AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında tespit edilen yeni stratejik projelere ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, sunulan 102 proje arasından 46'sının seçildiği, projelerin Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya ve İsveç'te yer aldığı bildirildi.

Seçilen projelerin 8'inin ham madde çıkarma, 11'inin işleme ve 19'unun geri dönüşüm alanında olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca 3 projenin çıkarmayı ve işlemeyi, 5 projenin ise işlemeyi ve geri dönüşümü bir araya getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, projelerin yasa kapsamındaki 17 stratejik ham maddenin 15'ini kapsadığı, Avrupa'nın batarya, savunma, havacılık ve uzay ile kalıcı mıknatıs değer zincirlerini güçlendireceği vurgulandı.

Bu kapsamda lityumla ilgili 7, nikelle alakalı 12, kobaltla ilgili 10, manganezle alakalı 5 ve grafitle ilgili 4 projenin batarya sektörünü destekleyeceği belirtilen açıklamada, magnezyumla ilgili 2 ve tungstenle alakalı 3 projenin savunma, havacılık ve uzay sektörlerine, nadir toprak elementleriyle ilgili 4 projenin ise kalıcı mıknatıs üretimine katkıda bulunacağı bildirildi.

Stratejik proje statüsü verilen yatırımlar, hızlandırılmış izin süreçlerinden ve finansmana erişimi kolaylaştıran desteklerden yararlanacak. Ayrıca, projelerde üretilecek ham maddeler için satın alma anlaşmaları yapılmasına destek sağlanacak.

AB, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında 2030'a kadar stratejik ham maddelerde yıllık tüketimin en az yüzde 10'unu Birlik içinde çıkarmayı, yüzde 40'ını işlemeyi ve yüzde 25'ini geri dönüşüm yoluyla karşılamayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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