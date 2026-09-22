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AB ile Filipinler serbest ticaret müzakerelerinde uzlaştı, imza 2027'de planlanıyor

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AB ile Filipinler, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu, anlaşmanın yatırım ve istihdamı artırmasının beklendiğini açıkladı; von der Leyen 2027'de imzalamak için Filipinler'e gitmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Filipinler, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşmaya vardı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Filipinler ile serbest ticaret anlaşması üzerinde uzlaştıklarını belirten von der Leyen, bunun 2023'te Manila'ya düzenlediği ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasının kararlaştırıldığı ziyaretten 3 yıl sonra gerçekleştiğini bildirdi.

Von der Leyen, müzakerelerde AB heyetine liderlik eden AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e teşekkür etti.

AB Komisyonundan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da anlaşmanın işletmelere yeni fırsatlar sunması, yatırımları ve istihdamı artırmasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşmanın sürdürülebilir kalkınma ile temiz ve dijital dönüşüm alanlarındaki ortak öncelikleri destekleyeceği belirtilen açıklamada, mevcut jeopolitik ve jeoekonomik koşullarda açık, adil ve öngörülebilir ticaretin güvence altına alınması için benzer görüşteki ortaklarla çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, von der Leyen'in serbest ticaret anlaşmasını imzalamak üzere 2027'de Filipinler'i ziyaret etmeyi planladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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