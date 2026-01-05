AB'den Grok'a cinsel içerikli çocuk görüntüleri incelemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, X'teki yapay zeka aracı Grok'un çocukların sahte cinsel içerikli görüntülerinin üretilmesinde kullanıldığı yönündeki şikayetleri ciddi biçimde inceliyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş bir yapay zeka sohbet robotu olan Grok'un reşit olmayanların sahte cinsel içerikli görüntülerini ürettiğine dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun bu konuyu çok ciddiye aldığına işaret eden Regnier, "X veya Grok'un artık çocuksu görüntülerle oluşturulmuş bazı çıktılarla müstehcen içerik gösteren bir 'baharatlı mod' sunduğunun farkındayız." dedi.

Regnier, "Bu baharatlı değil, yasa dışı bir durum. Biz bunu korkunç ve iğrenç olarak görüyoruz. Bunun Avrupa'da yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Grok'un benzer sorunlu görselleri daha önce de ürettiğini anımsatan Regnier, X'in AB'ye resmi yanıt verdiğini ve bunu değerlendirme sürecinde olduklarını belirtti.

Regnier, X platformunun AB'nin dijital yasalarına uyuma verdiği önemin farkında olması gerektiğine dikkati çekerek, X'in AB tarafından aralık ayında 120 milyon avro cezasına çarptırıldığını anımsattı.

AB Komisyonunun dijital kuralları konusunda çok ciddi olduğunu sözlerine ekleyen Regnier, bütün şirketlerin kurallara riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

X sosyal medya platformundaki yapay zeka aracı Grok, rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel görsellerini ürettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.