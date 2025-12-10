Haberler

Intel, AB rekabet kararına karşı açtığı davayı kaybederken, para cezasının indirilmesini sağladı

Güncelleme:
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, ABD'li Intel şirketine uygulanan ceza miktarını 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi. Dava, 2009'dan beri devam eden rekabet ihlali soruşturması kapsamında sonuçlandı.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun ABD'li şirket aleyhine verdiği kararı onarken, ceza miktarını 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Intel'e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Intel'in AB'nin para cezası kararına yaptığı itirazı reddetti ancak ABD'li şirkete verilen cezayı 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi.

Söz konusu dava, 2009 yılından beri devam eden yargılama sürecinin bir parçasıydı.

AB Komisyonu, 2009'da ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro ceza vermişti. Intel bu cezaya karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi ise 2022'de Intel'e verilen söz konusu 1,06 milyar avroluk para cezasını, soruşturmadaki çeşitli usul hataları ve hukuki gerekçelerle iptal etmişti.

AB Komisyonu, 2023'te de Intel'e piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 376 milyar avroluk "yeniden" para cezası verilmesi kararı almıştı.

Intel'in AB anti tröst kurallarını ihlal ederek rakiplerini ilgili pazardan dışlamaya yönelik uygulamalarda bulunduğunu belirten Komisyon, para cezası kararının, firmanın, 2002 ile 2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri Hewlett Packard, Acer ve Lenovo'ya rakip firmaların merkezi işlemcili modellerini piyasaya sürmelerini geciktirmeleri ve satış kanallarını sınırlandırmaları için yaptığı ödemeler nedeniyle alındığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
