AB, Doğal Gaz Depolama Hedeflerini Esnetmeyi Planlıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeraltı doğal gaz depolarının zorunlu doluluk seviyesini düşürmeye ve dolum süresini uzatmaya yönelik hazırlık yapıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi, AB'nin doğal gaz depo dolum hedeflerinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını içeren tasarıyı görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, doğal gaz fiyatlarını düşürmek için mevcut depo doldurma kurallarında esneklik yapılmasını içeren tasarıyı oy çokluğuyla destekledi.

Tasarıya göre, 1 Kasım tarihi olarak belirlenen doluluk seviyesine ulaşılması hedefi, 1 Ekim-1 Aralık dönemi olarak değiştirilecek.

Mevcut durumda yüzde 90 olan gaz depo dolum seviyesi yüzde 83'e düşürülecek. Olumsuz piyasa koşulları gibi bir durumda yeni dolum hedefinden 4 puan sapmaya izin verilecek. Ayrıca, AB Komisyonunun talep etmesi halinde dolum hedefi 4 puan daha azaltılabilecek.

Söz konusu tasarı ve üye ülkelerle yapılacak müzakere pozisyonu mayıs ayı başında Strazburg'da düzenlenecek AP Genel Kurul oturumunda oylanacak.

Ardından AP ve üye ülkelerin temsilcileri kurallara son halini vermek üzere görüşmeler yapacak.

AB ülkelerinin temsilcileri de bu ay başında, 1 Kasım'a kadar yüzde 90 olan depolama kapasitesi doldurma taahhüdünün piyasaları sıkıştırdığı ve fiyatları artırdığı için yumuşatılması planına destek vermişti.

AB'nin gaz depolama kuralları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle 2022'de yürürlüğe girmişti.