Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

AB, Doğal Gaz Depolama Hedeflerini Esnetmeyi Planlıyor

AB, Doğal Gaz Depolama Hedeflerini Esnetmeyi Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, yeraltı doğal gaz depolarının doluluk seviyesini düşürerek ve dolum süresini uzatarak piyasa koşullarına esneklik sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeler, gaz fiyatlarının düşürülmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeraltı doğal gaz depolarının zorunlu doluluk seviyesini düşürmeye ve dolum süresini uzatmaya yönelik hazırlık yapıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi, AB'nin doğal gaz depo dolum hedeflerinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını içeren tasarıyı görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, doğal gaz fiyatlarını düşürmek için mevcut depo doldurma kurallarında esneklik yapılmasını içeren tasarıyı oy çokluğuyla destekledi.

Tasarıya göre, 1 Kasım tarihi olarak belirlenen doluluk seviyesine ulaşılması hedefi, 1 Ekim-1 Aralık dönemi olarak değiştirilecek.

Mevcut durumda yüzde 90 olan gaz depo dolum seviyesi yüzde 83'e düşürülecek. Olumsuz piyasa koşulları gibi bir durumda yeni dolum hedefinden 4 puan sapmaya izin verilecek. Ayrıca, AB Komisyonunun talep etmesi halinde dolum hedefi 4 puan daha azaltılabilecek.

Söz konusu tasarı ve üye ülkelerle yapılacak müzakere pozisyonu mayıs ayı başında Strazburg'da düzenlenecek AP Genel Kurul oturumunda oylanacak.

Ardından AP ve üye ülkelerin temsilcileri kurallara son halini vermek üzere görüşmeler yapacak.

AB ülkelerinin temsilcileri de bu ay başında, 1 Kasım'a kadar yüzde 90 olan depolama kapasitesi doldurma taahhüdünün piyasaları sıkıştırdığı ve fiyatları artırdığı için yumuşatılması planına destek vermişti.

AB'nin gaz depolama kuralları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle 2022'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.