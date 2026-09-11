Haberler

AB'den Ukrayna'nın hava savunmasına 6,1 milyar avroluk finansman

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın hava ve füze savunma sistemleri, mühimmat, dron ve elektronik harp ekipmanı tedarik etmesi için 6,1 milyar avroluk ilave finansmana onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın hava ve füze savunma sistemleri, mühimmat, dron ve elektronik harp ekipmanı tedarik etmesi için 6,1 milyar avroluk ilave finansmana onay verdi.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarına yönelik alınan yeni finansman kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, bugün, Ukrayna'nın hava ve füze savunması, mühimmat, insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp alanlarında çeşitli savunma ürünleri tedarik etmesi amacıyla ilave 6,1 milyar avro tutarında kaynağı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kaynağın, Ukrayna'nın Rusya'nın yoğunlaşan balistik füze ve İHA saldırılarına karşı koyma kapasitesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirtilen açıklamada, finansmanın AB ve Ukrayna merkezli şirketlerden savunma ürünü tedarikini destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kararın Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan ABD yapımı PAC-3 füzelerini satın almasına da imkan sağlayacağına işaret edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, dronlar ve elektronik harp sistemleri temin etmesine yardımcı olmak için 6,1 milyar avro onayladık." bilgisini paylaştı.

AB üyesi ülkelerin ve NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirten von der Leyen, bu yolla Ukrayna'nın adil ve kalıcı barışa ulaşmasını amaçladıklarını vurguladı.

Finansman, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar avroluk "Ukrayna Destek Kredisi" kapsamında sağlanacak. Söz konusu AB kredisinin 30 milyar avrosu bütçe desteğine, 60 milyar avrosu ise savunma harcamalarına ayrılmıştı.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş 'İmamoğlu yüzünden' diyerek böyle isyan etti

Ardahan ziyaretinde Özel'e olay sözler! Acılı eş böyle isyan etti
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı

Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

AKINCI TİHA hedefi 12'den vurdu
CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır

CHP'den Mansur Yavaş'ı çıldırtacak tepki: Hayal kırıklığı
Güney Kıbrıs'ta sefere hazırlanan uçağa bomba ihbarı yapılması üzerine yolcular tahliye edildi

Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü

Suriye'de dikkat çeken görüntü! Dağın zirvesine dev Tevhid bayrağı çekildi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından!
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Tekneyle denize açıldı! Bir süre sonra cansız bedeni bulundu