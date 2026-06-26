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AB'den Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye aşı soruşturması

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Avrupa Birliği Komisyonu, Fransız ilaç şirketi Sanofi'yi rakip grip aşısını yanıltıcı şekilde kötüleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye yönelik rakip grip aşısını yanıltıcı biçimde kötüleyerek birlik rekabet kurallarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Sanofi'nin, 60 yaş üstü kişiler için geliştirdiği ve "Efluelda" markasıyla pazarladığı grip aşısının, rakibi CSL Seqirus şirketinin "Fluad" isimli aşısına karşı yürüttüğü iletişim kampanyasına ilişkin resmi soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Sanofi'nin özellikle Almanya ve Fransa'da sağlık profesyonellerini hedef alan kampanyasında, Fluad aşısını Efluelda'dan daha düşük etkinliğe sahipmiş gibi gösterdiği ve bunun bazı üye ülkelerdeki resmi aşılama tavsiyeleriyle çeliştiği ifade edildi.

Söz konusu uygulamaların kanıtlanması durumunda AB'nin hakim konumun kötüye kullanılmasını yasaklayan rekabet kurallarını ihlal anlamına geleceğine dikkati çekilen açıklamada, resmi soruşturmanın başlatılmasının ihlal yapıldığı yönünde peşin bir hüküm anlamına gelmediği hatırlatıldı.

Sanofi ofislerine Eylül 2025'te habersiz baskınlar düzenlenmişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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