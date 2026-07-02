AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği son saldırının ardından, Rus askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşun yaptırım listesine alınmasını teklif edeceğini açıkladı.

Kallas, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadece kınamanın Kiev'e yönelik saldırıları durduramayacağına işaret eden Kallas, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtti.

Kallas, AB'nin bu hafta Kiev'in savunmasını güçlendirmek amacıyla oluşturulan 90 milyar avroluk destek kredisi kapsamında 6 milyar avroluk ödeme yaptığını anımsattı.

"Bugün, saldırılara karşılık olarak Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşa yaptırım uygulanmasını teklif edeceğim." ifadesini kullanan Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sivillere yönelik saldırılar sürdüğü sürece artırılması gerektiğini bildirdi.

Kallas, "Rusya kazanamayacağını anlayana kadar bunun maliyetini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Öte yandan AB, haziran ayı başında Rusya ekonomisini zayıflatmak amacıyla ülkenin bankacılık, enerji ve ticaret sektörlerini hedef alan yeni bir yaptırım paketi teklifini duyurmuştu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe girebilmesi için AB üyesi ülkelerin oy birliği gerekiyor.