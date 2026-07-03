AB, ticari sorunların çözümü için Çin'e sonbahara kadar süre tanıdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin ile ticari sorunların çözümünde sonbahara kadar ilerleme sağlanamaması halinde Birliğin yeni önlemler almaya hazır olduğunu söyledi.

Von der Leyen, İrlanda'nın AB Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla Cork şehrinde düzenlenen programın ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Çin'e yönelik yaklaşımının "kopuş değil, risklerin azaltılması" olduğunu belirten von der Leyen, bu hafta AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao'nun Brüksel'de bir araya geldiğini hatırlattı.

AB liderlerinin Çin ile diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını ifade eden Ursula von der Leyen, "Bu diyaloğun devam etmesi gerekiyor ancak diyalog aynı zamanda sonuç da üretmeli." diye konuştu.

Von der Leyen, görüşmelerde tüm sorunların açık şekilde ele alınması gerektiğini belirterek sübvansiyonlarla desteklenen aşırı üretimin Avrupa pazarına yönelmesi, Avrupa şirketlerinin Çin pazarına yeterli erişim sağlayamaması ve devlet desteklerinden kaynaklanan haksız rekabetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Diyaloğun hayati önem taşıdığını ancak somut sonuç vermesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Çin'in vereceği yanıta bağlı olarak sonbaharda atacağımız olası adımları değerlendireceğiz. Temel olarak her şeye hazırlıklıyız. Tüm araçlar elimizde ve gerekirse diğer seçenekleri de değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Çin'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla AB'nin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa'da konut krizi

Avrupa'nın ciddi bir konut kriziyle karşı karşıya bulunduğunu belirten von der Leyen, sorunun konutların satın alınabilirliği, erişilebilirliği ve kalitesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Vatandaşların konut sorununa çözüm beklediğini ifade eden von der Leyen, "İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında Avrupa Konut İttifakı'nı başlatmayı ve üst düzey bir Avrupa Konut Zirvesi düzenlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Von der Leyen, İrlanda'nın AB Dönem Başkanlığı boyunca rekabetçiliğin güçlendirilmesi, temiz enerji ve dijital dönüşüm, Avrupa'nın güvenliği ile 2028 sonrası AB bütçesine ilişkin çalışmaların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını kaydetti.