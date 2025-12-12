Haberler

Avrupa'dan kritik karar: O ürünlere gümrük vergisi geldi

Avrupa'dan kritik karar: O ürünlere gümrük vergisi geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2026'dan itibaren dış ülkelerden gelen 150 euro altındaki tüm küçük paketlere 3 euro gümrük vergisi getirecek. Uzmanlara göre, bu karar Çin'in düşük maliyetli e-ticaret modeline darbe indirirken Türkiye'nin avantajlarını artıracak.

Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden gelen 150 euro altı tüm küçük paketlere 1 Temmuz 2026'dan itibaren 3 euro gümrük vergisi getirme kararı aldı.

AB, dış ülkelerden gelen 150 euro altı tüm küçük paketlere 2026 yılı itibarıyla 3 euro gümrük vergisi getirme kararı aldı. AB Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında 150 euro altındaki 2 milyar paketin yüzde 91'i Çin'den geldi. Uzmanlara göre karar, Çin'in düşük maliyetli e-ticaret modeline ciddi bir darbe etkisi oluşturacak. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, verginin Türkiye'yi doğrudan öne çıkaran bir fırsat penceresi araladığını söyledi.

"Çin'in iş modelini vuruyor"

3 euroluk sabit verginin Çin'deki 1 ile 5 euro arasındaki fiyata dayalı iş modelini zora sokacağını belirten Tekin, "Bu karar Çin'i yavaşlatırken Türkiye'ye adeta torpil gibi bir avantaj sağladı. Türkiye hız ve tedarik avantajıyla öne çıkacak" ifadelerini kullandı. Tekin, AB'nin yeni vergi adımının Türkiye'yi üç stratejik alanda güçlendirdiğine dikkat çekti. Çin'den AB'ye sevkiyatın 7-20 gün sürdüğünü, Türkiye'den ise kara yoluyla 2-4 gün, hava yoluyla ise 24-48 saatte teslimat yapılabildiğini hatırlatan Tekin, "Avrupalı tüketici artık ucuz ama geç gelen ürünü istemiyor. Hız, fiyat kadar kritik hale geldi" diye konuştu. Algı farkının da Türkiye lehine döndüğünü vurgulayan Tekin, "AB tüketicisinin gözünde Çin menşeli ürünler kalite ve güvenlik şüphesi oluştururken, Türkiye menşeli ürünler 'yakın tedarikçi' ve daha güvenilir kaynak olarak görülüyor. AB'nin bu kararı sadece ekonomik değil, stratejik. Tedariki uzak Asya'dan değil, yakın ülkelerden toplamak istiyorlar. Türkiye bu denklemde doğal aday" değerlendirmesinde bulundu.

"Ucuza oynayan kaybeder, hıza oynayan kazanır"

Türk firmalarına kritik uyarılarda bulunan Onur Tekin, şirketlerin ucuzluk yarışına değil, hız yarışına girmesi gerektiğinin altını çizdi. Tekin, "Ucuza oynayan şirket kaybeder. Kazanan; hızlı, şeffaf, AB'ye yakın çalışan firmalar olacak" dedi. Tekin, Türk şirketlerine yakın-depo yatırımı, IOSS ve ETGB süreçlerinin otomasyonu ve lojistik veri analizinin dijitalleştirilmesi gibi somut adımlar atmaları yönünde tavsiyede bulundu. Tekin sözlerini, "Avrupa, bu kararla Türkiye'ye net bir avantaj sundu. Şirketler doğru adımları atarsa önümüzdeki iki yıl altın dönem olabilir" diyerek tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
title