AB'de yeni otomobil satışları kasımda yüzde 2,1 yükseldi

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 887 bin 491'e ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları kasımda, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 2,1 yükselişle 887 bin 491 adede çıktı.

Kasım ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34'ü hibrit, yüzde 23,3'ü benzinli, yüzde 21,3'ü elektrikli, yüzde 10,3'ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 7,9'u dizel ve yüzde 3,2'si de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 44,1 artarak 188 bin 730'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 65,6'yı buldu.

Yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 2,5, İspanya'da yüzde 12,9 artarken, İtalya'da değişmedi, Fransa'da yüzde 0,3 azaldı.

Ocak-kasım döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 9 milyon 860 bin 92'ye çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 252 bin 239 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 124 bin 716 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 103 bin 707 yeni otomobille üçüncü oldu.