AB, Çin'le ticarete yönelik yeni önlemler planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupalı şirketlerin kritik parçaları en az 3 farklı tedarikçiden temin etmesini zorunlu kılacak yeni kurallar hazırlıyor.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, ilgili birimlerine Çin'e karşı daha iddialı ve etkili bir ticaret savunma politikası geliştirmeleri talimatı verdi.

Bu kapsamda, AB, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak ve ucuz ithalat baskısından sanayisini korumak amacıyla yeni önlemler üzerinde çalışma yapıyor.

Seçenekler arasında yerli sanayiyi korumak amacıyla ithal ürünlere karşı "korunma önlemleri soruşturmaları" uygulanacak yeni sektörlerin belirlenmesi de yer alıyor.

AB daha önce çelik ve demir sektörlerinde bu önlemleri uygulamıştı. Bu soruşturmalarda ithalatın yerli sanayiye zarar verip vermediği belirlenerek tarife ve kota getirilmesi söz konusu olacak.

Plan kapsamında ayrıca, devlet destekli şirketlerin stratejik sektörlerde aşırı üretim yaparak rekabeti bozmasına karşı "aşırı kapasite aracı" adı verilen yeni bir mekanizma üzerinde çalışmalar yapılacak.

Ancak bu tür bir mekanizmanın, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olabileceği ve tek ülkeye yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemelerle çelişebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Financial Times gazetesinde yayınlanan habere göre, AB, Çin'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Avrupalı şirketleri kritik parçaları en az 3 farklı tedarikçiden almaya zorlayacak planlar hazırlıyor.

Çin'in kritik teknolojilere yönelik ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak hazırlanan kuralların özellikle kimya ve sanayi makineleri üreticilerini hedef alması bekleniyor. Bu çerçevede, şirketlerin tek bir tedarikçiden alabileceği ürün miktarına yüzde 30 ile yüzde 40 arasında üst sınır getirilmesi öngörülüyor.

Planlar, ilk olarak 29 Mayıs'ta AB Komisyonu üyeleri arasında yapılacak iç toplantıda ve ardından 18 Haziran'da Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşülecek.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında enerji alanında yaşadığı bağımlılık krizinin benzerini Çin ile sanayi ve kritik ham maddelerde yaşamaktan çekiniyor.

Son dönemde Çin'in nadir toprak elementleri, mıknatıslar ve bazı stratejik ürünlerde ihracat kısıtlamalarına gitmesi Avrupa sanayisinde ciddi tedarik endişesine neden oldu.

Brüksel, kamu destekli ucuz Çin ürünlerinin özellikle çelik, otomotiv, kimya ve temiz teknoloji sektörlerinde Avrupa üreticileri üzerinde baskı oluşturduğu görüşüne sahip bulunuyor.

Bu arada, AB'nin Çin ile ticaret açığı 2025 yılında yaklaşık 360 milyar avroya yükselirken, birçok Avrupa sanayi sektöründe üretim kaybı ve istihdam daralması yaşanıyor.