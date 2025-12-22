Haberler

AB'den Çekya'nın yeni nükleer reaktör desteğine soruşturma

Avrupa Birliği, Çekya'nın Dukovany'de inşa edilecek nükleer reaktörlere sağlanacak kamu desteğinin AB kurallarıyla uyumunu incelemek için soruşturma başlattı. Çekya, iki yeni nükleer ünitenin inşa edilmesi için önemli bir destek sağlıyor.

Avrupa Birliği (AB), Çekya'da inşa edilecek nükleer reaktörlere verilmesi planlanan kamu desteğinin Birlik kurallarıyla uyumunu değerlendirmek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın Dukovany'de inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktöre sağlayacağı destek hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

AB Komisyonunun Nisan 2024'te Dukovany'de mevcut nükleer santralin olduğu alana yeni bir reaktörün inşa edilmesi için sağlanacak yardıma onay verdiği anımsatılan açıklamada, Çekya'nın karbonsuzlaşmayı hızlandırmak ve elektrik arzındaki açığı gidermek için nükleer kapasite yatırımını daha fazla genişletmeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Çekya'nın ekim ayında her biri 976 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip 2 yeni nükleer ünitenin inşasını ve işletilmesini destekleme planını AB'ye bildirdiği, bunların 2036 ve 2037 yıllarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.

Çekya'nın yeni nükleer santral ünitelerinin inşasına 23 milyar ila 30 milyar avro arasında düşük faizli devlet kredisi sunacağı aktarılan açıklamada, nükleer santrale istikrarlı gelir sağlamak amacıyla 40 yıllık fark sözleşmesi yapılacağı ve yatırımı politika değişikliklerinin olumsuz etkilerinden koruyacak bir mekanizma kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, Komisyonun, bu desteğin AB kamu yardımı kurallarına tam olarak uygun olup olmadığı konusunda şüphe duyduğu, bu nedenle yardım paketinin orantılılığı ile rekabet üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

