A101, Brandverse Awards'da Üst Üste Üçüncü Altın Ödülünü Kazandı

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A101, Instagram'da 15 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Brandverse Awards'da 'Zincir Marketler' kategorisinde üst üste üçüncü kez Altın Ödül'e layık görüldü. A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgi, sosyal medyadaki başarılarını sürdürmenin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

A101, Instagram'da 15 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Brandverse Awards'da "Zincir Marketler" kategorisinde üst üste üçüncü kez Altın Ödül'e layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle, Deloitte Türkiye uzmanlığında gerçekleştirilen Brandverse Awards'da bu yıl 1 Nisan 2024–1 Nisan 2025 dönemine ait 51 bini aşkın sosyal medya marka hesabı, takipçi artışı, ileti türü, etkileşim oranı gibi objektif metriklerle değerlendirildi.

Analitik ve bağımsız verilere dayalı olarak oluşturulan değerlendirme sonucunda A101, 2025'te de başarı elde ederek üst üste üçüncü kez prestijli ödülün sahibi oldu.

Instagram'da 15 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla alışveriş kategorisinde zirvede yer alan A101, Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında "Zincir Marketler" kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgi, dijital dünyadaki güçlü varlıklarını sürdürüyor olmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Üç yıl üst üste bu ödüle layık görülmenin hem ekiplerinin ve paydaşlarının özverili çalışmasının sonucu olduğunu hem de takipçilerinin duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bilgi, "Sosyal medyadaki bu istikrarlı başarıyı korumak ve daha ileriye taşımak için daha yüksek bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve bizi bu ödüle layık gören Marketing Türkiye ekibine tekrar teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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