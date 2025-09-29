A-TECH 2025 Fuarı İstanbul'da Başlıyor

8. Uluslararası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma ve Akıllı Bina Teknolojileri Fuarı (A-TECH 2025), 1-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Elektrik Çağı Başladı" sloganı ve "Her şey bir kıvılcımla başlar" mottosuyla düzenlenen fuar, küresel sektör profesyonellerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Elektrik ve aydınlatmada tüketici farkındalığının artırılması hedeflenen fuarda, bu alanların yanı sıra elektronik, enerji depolama sistemleri, akıllı şebekeler ve yeşil hidrojen ekonomisi gibi konular, akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından ele alınacak.

Birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kamu-özel sektör işbirliği anlayışıyla düzenlenen fuarda, Türkiye'nin elektrik teknolojileri ihracatını artırmaya yönelik B2B görüşmeleri öne çıkacak.

Etkinlikte, elektrikli araç şarj altyapısı, güneş paneli teknolojileri ve akıllı sayaç sistemleri gibi son dönemde yatırım yapılan alanlarda uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Öncü sektör olmak için gayretimizi arttıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A-TECH Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, fuarın Türkiye'nin elektrik teknolojilerindeki yükselen gücünü dünyaya göstermek açısından kritik bir misyon üstlendiğini belirtti.

Fuarın, Türkiye'nin elektrik, aydınlatma, yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke teknolojileri alanındaki birikiminin vitrini olacağına vurgu yapan İpekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuarımızda 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Özellikle yerli ve milli teknoloji firmalarımızın, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Avrasya bölgesinden gelen üst düzey alıcılarla doğrudan iş bağlantısı kurması için benzersiz bir platform sunuyoruz. Sektörel bilgimiz, tecrübe ve vizyonumuz doğrultusunda, enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretimin tanıtımına odaklanacağız. Öncü sektör olmak için gayretimizi arttıracağız."