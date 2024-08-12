Adana Havalimanı, Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 4 saatte taşındı

Adana Havalimanı'nın Mersin'de açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasının 4 saatte tamamlandığı açıklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Cumartesi günü hizmete açıldı. Cumartesi gece yarısı son seferini gerçekleştiren 87 yıllık Adana Havalimanı ise 10 Ağustos itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı.

Kentte, hizmete başladığı 1937 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapan Adana Havalimanı'nda, TGS Yer Hizmetleri'ne ait 40 konteyner taşıyıcı, 31'i ağır yük taşıyan lowbed, 3'ü otobüs taşıyıcı, 4'ü standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 yer hizmet ekipmanı Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşındı.

4 saatte taşındı

Öte yandan taşımayı yapan firma tarafından yapılan açıklamada, 534 bin 250 kilogram yükün taşınmanın planlanan saatten 8 saat önce bittiğini, sadece 4 saatte 275 personel ve 78 araç ile taşınmanın yapıldığı açıklandı. - ADANA