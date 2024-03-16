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84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi

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Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan 84 yaşındaki bir kadının sözleri izleyenleri kahretti. Kirasını ödeyebilmek için bulaşıkçı olarak iş aradığını belirten yaşlı kadın "Bayram geldi geçti daha benim evime et girmedi" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınından sonra yaşanan ekonomik buhran ve artan hayata pahalılığı vatandaşı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı kadının sitemi ise yaşanan süreci adeta gözler önüne serdi.

BULAŞIKÇI OLARAK İŞ ARIYOR

Kirasını ödeyebilmek için bulaşıkçı olarak iş aradığını belirten yaşlı kadın, "100 lira borç aldım, ilacımı almaya gidiyorum. Kirada oturuyorum, çocuklarım anca kendini geçindiriyor. Bir kiramı verecek durumda değilim. İş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi geçti, daha benim evime et girmedi. Affedersiniz mis gibi geliyor pidenin kokusu ama alamıyorum. Anahtarımı vereyim, evime gidin bakın. Evimin halini, dolabımı anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Ekonomi

Ekonomi 3.Sayfa Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (16)

Gökhan Akgül:

ÜLKE KÖTÜYE GİTTİKÇE KOLTUKLARINDA ISRARCI OLAN AK YÖNETİCİLER , YATACAK YERİNİZ YOK...

144
26
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sade vatandaş:

bu kadın yalan söylüyor aç açıkta kirasını ödeyemeyen geçinemeyen kimse yok herkesin bir eli yağda bir eli balda son model arabası dairesi telefonu var bunlar sabahtan akşama kadar kafelerde lokanta resturuantlarda sefa sürüyorlar inanmıyorsanız ak partili trollere, ak partiye sorun size en doğru cevabı onlar verir ...desem bilmem inanırmısınız

yanıt5
yanıt0
Sinan Kaygisiz:

Bu teyze neredeyse, o bölgenin Valisi Kaymakami belediyesi sorumludur...Belliki ihtiyaç sahibi teyze, bu sosyal yardimlar herkese verilen yardimlar teyzemize neden verilemiyor..

129
6
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Nikolaus D.:

Hepimizin utanması gereken bir durum, çünkü utanması gerekenler o duyguyu kaybetmişler.

93
5
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Narter Nart:

Kardeş... Ne zamandan beri gelir dağılımı adaletsizliği ve yanlış ekonomi yönetimi, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınından sonra yaşanan ekonomik buhran ve artan hayata pahalılığı oldu. Lütfen kendimize dürüst olalım.

47
16
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ADİLCE:

Bu yaşlarda çocuklarımız ve torunlarımız ile birlikte yaşamak varken neden ayrı ayrı kiralar vermek zorunda kalıyoruz.

47
12
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Basin:

Yarini bekleyin once.hemen suc atip kendinizi te.ize cikartmayin.digerleri gibi chp nin kadinkollarinda olmasin. Sikca gorduk.olmaz demeyin. Kaldiki nerde muhtar nerde kahmakam bb? Vatandasindan bi haberler mi

12
31
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Hamit Gündoğdu:

Oturdukları yerden milyon dolarlar kazanan insanların olduğu bir ülke ve 84 yaşındaki bir ninenin bu yaşta yardım talep etmeyip alın teri karşılığı iş araması beni bayağı duygulandırdı.. burada ülkedeki haksızca bölüsen ile şerefiyle ekmek kavgası veren insanın farkı net ortada.. bu ülke bu yaşlı insanın temiz duygularını taşıyan insanlar tarafından kuruldu ve hala ayakta.. haram kazançla yaşayanların burada hiç payı yok, katkısıda..

17
2
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Güray Dilli :

Teyzecim gözünü açmayan bir dünya beslenen var...

13
1
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Şehmus Oğuz:

Asıp kesen yorumlar nerde ekonomi savaş siyaset klavyecileri görelim kendinizi nasıl eleştireceksiniz ?

3
8
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