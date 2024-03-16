84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınından sonra yaşanan ekonomik buhran ve artan hayata pahalılığı vatandaşı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı kadının sitemi ise yaşanan süreci adeta gözler önüne serdi.

BULAŞIKÇI OLARAK İŞ ARIYOR

Kirasını ödeyebilmek için bulaşıkçı olarak iş aradığını belirten yaşlı kadın, "100 lira borç aldım, ilacımı almaya gidiyorum. Kirada oturuyorum, çocuklarım anca kendini geçindiriyor. Bir kiramı verecek durumda değilim. İş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi geçti, daha benim evime et girmedi. Affedersiniz mis gibi geliyor pidenin kokusu ama alamıyorum. Anahtarımı vereyim, evime gidin bakın. Evimin halini, dolabımı anladınız mı?" ifadelerini kullandı.