80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı restoran menüsü, kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma göre, bir restoranda 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olarak yer aldı.

KASAPTA ETİN KİLOSU 800 LİRA AMA...

Kullanıcı, "Kasapta etin kilosu 800 lira. Dükkan, çalışan, malzeme giderleri eklense bile bu fiyat fahiş. Gereği yapılmalı" ifadeleriyle Ticaret Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

"DENETİMLER ARTIRILSIN" ÇAĞRISI

Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sosyal medya kullanıcıları restoran fiyatlarına yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini savundu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;