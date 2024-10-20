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750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

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AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve kart limiti 100 bin lira olan herkesten bir defaya mahsus olmak üzere 750 TL'lik kesinti yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekilmişti. Bu süreçte 750 TL ödememek için kart limitini düşüren vatandaşlar ise limitlerini eski haline döndürmek için bankalara yaptıkları başvurulara olumsuz yanıtlar alıyor.

Ak Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde, kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan herkesten bir defaya mahsus olmak üzere 750 liralık 'Savunma Sanayii Katkı Payı' kesilmesi öngörülmüş, düzenleme kamuoyundaki tepkilerin ardından geri çekilmişti.

Değişikliğin tartışıldığı süreçte binlerce kredi kartı kullanıcısı, 750 liralık kesintiden etkilenmemek için kredi kartı limitini düşürmeyi tercih ederken, tepkilerin ardından geri adım atan AK Parti, bankacılık sektöründe yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu.

BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR

Kredi kartı limitini düşüren kullanıcılar, 750 liralık kesintinin iptal olmasının ardından eski limitleri için yeniden başvuruda bulundu. Ancak bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik gönderilen son talimatların ardından çok sayıda müşterisine eski kredi kartı limitini tahsis etmeme kararı aldı.

MÜŞTERİLERE TEK TEK MESAJ GÖNDERİLDİ

Kart limitini eski haline döndürmek isteyen müşteriler, yaptıkları başvurunun ardından gelen SMS ile büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bankalar, yapılan başvuruların ardından "Mevcut değerlendirmeler sonucunda limit artırım başvurunuz kabul edilememektedir" mesajı ile müşterilerine geri dönüş yaptı.

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

AK Parti Politika Ekonomi Finans

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Yorumlar (30)

Hasan Turk:

750 odememek icin degil caldirmamak icin.surilere yediricek paralari

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yanıtYanıtla
necdet:

Bugün öyle derler yarın artırırlar bir şey olmaz

134
10
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Ayhan Araçlı:

Bence harika yapmışlar.....

82
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Fatih Sultan:

Kart limiti artırmayan bankaların kartlarını iptal edin, ya da kullanmayın. Banka müşterisi den kazanıyor, müşteri bankadan değil. Kimin efendi olduğunu göstermek lazım.

91
10
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Mehmet hakan Çelik:

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak

56
36
yanıtYanıtla
ERKAN :

Kredi kartı limitim düşük diye kapatma talebinde bulunun hemen geri vites yapıp arttırıyorlar

70
7
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İrfan Çapın:

Kredi kartı kapatma başvurusu yapın banka sizi arayıp bir saat masaj yaptıktan sonra mutlu sonla sohbeti bitiriyor

37
1
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Aslan Öztürk:

Daha da kredi kartıyla keş alış veriş yapmazlar kadınlar ha ha ha yok yok mmmmm...

17
12
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Kuscubasi:

Az muhterem çok gülverensiniz.

26
1
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Erol Birol :

Duyda inanma

7
0
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