72. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı Başladı

Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), 72'nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, ayakkabı yan sanayi sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan AYSAF, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, sektörün içinden geçtiği dönüşüm sürecine dikkati çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fuarın, sadece ayakkabı yan sanayisini değil, moda ve teknoloji trendlerini de yansıttığını belirten Salıcı, "Bu yıl Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'nın 72'ncisini gerçekleştiriyoruz. Ayakkabı sektörüne yönelik yan sanayi üreticilerimiz burada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Salıcı, firmaların son teknolojiye uygun, yeni moda ve trend ürünlerini bu fuarda sergilediğini, bu açıdan oldukça kıymetli bir fuar olduğunu vurguladı.

Ülke içindeki ekonomik ve siyasi zorluklara, yurt dışındaki olumsuz gelişmelere rağmen sektörün fuara olan ilgisinin sürdüğünü kaydeden Salıcı, "Katılım göstererek fuarın değerini bir kez daha ortaya koyuyorlar. Bugün fuarın ilk günü ve daha ilk saatlerde dahi ciddi bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salıcı, fuar alanında fiziksel daralma olduğunu belirterek, "Geçen yıla kıyasla fuarda yaklaşık yüzde 31'lik bir küçülme söz konusu. Ancak fuardan çıkan firmalar olduğu kadar yeni katılımcılar da aramıza katıldı. Özellikle İtalya, Hindistan, Pakistan ve Slovakya'dan gelen firmalar bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan maliyet artışlarına değinen Salıcı, şunları kaydetti:

"Çin her zaman vardı, bugün de var. Üretim kabiliyeti açısından dünya için ciddi bir rakip. Ancak artık Türkiye üretim açısından ucuz değil hatta çok pahalı bir ülke haline geldi. Bu nedenle üretimde bir değişim değil, dönüşüm sürecine ihtiyacımız var. AYSAF Fuarı üretim süreci açısından kritik bir öneme sahip. Ayakkabı üretimi 39 parçadan oluşur ve bu fuar, bu parçaların çoğunu aynı anda bir araya getirerek sektöre canlılık kazandırır. Bu nedenle bu fuarın daha verimli geçmesini bekliyoruz."

Fuar 2 Mayıs'a kadar açık kalacak.