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70'e yakın ülke ABD'nin kapısını çaldı! 'iPhone' ayrıntısı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dış ticaret politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, iPhone üretiminin ABD'ye dönebileceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen yeni dış ticaret politikalarına değindi ve iPhone üretiminin ABD'ye dönebileceğini ima etti.

"EMEK VE İŞ GÜCÜ ABD'DE MEVCUT"

ABD Başkanı Donald Trump'ın geleneksel üretimden yapay zekaya kadar her tür üretimle ilgilendiğini vurgulayan Leavitt, iPhone üretimi için gereken emek ve iş gücünün ABD'de mevcut olduğunu belirtti.

70'E YAKIN ÜLKE MÜZAKERE İÇİN ABD'NİN KAPISINI ÇALDI

Leavitt, 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin açıklanmasından bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Başkan Trump'a başvurduğunu aktardı. "Ülkeler, adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için birbirleriyle yarışıyorlar." dedi.

ÖZEL ANLAŞMALAR YAPILACAK

Leavitt ayrıca, Trump'ın bu sabah ticaret ekibiyle bir araya geldiğini ve anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini bildirdi.

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70'e yakın ülke ABD'nin kapısını çaldı! 'iPhone' ayrıntısı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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