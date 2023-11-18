7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı Xi'an'da Başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı başladı. Fuarda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında elde edilen başarılar sergilenecek.

Xİ'AN, 18 Kasım (Xinhua) -- 7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı, Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da başladı. Fuarda Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde elde edilen başarıların tam olarak sergileneceği altı sergi alanı bulunuyor.