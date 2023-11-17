7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı Xi'an'da Başladı
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Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen 7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında elde edilen başarıları sergilemek üzere açıldı. Fuar, altı sergi alanı ve birçok toplantı ve foruma ev sahipliği yapacak.
Xİ'AN, 17 Kasım (Xinhua) -- 7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı, Perşembe günü Çin'in Xi'an kentinde başladı. Fuar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında elde edilen başarıları tam anlamıyla sergilemek üzere toplam altı sergi alanının yanı sıra 20'den fazla önemli toplantı ve foruma ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi