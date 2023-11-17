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7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı Xi'an'da Başladı

Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen 7. İpek Yolu Uluslararası Fuarı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında elde edilen başarıları sergilemek üzere açıldı. Fuar, altı sergi alanı ve birçok toplantı ve foruma ev sahipliği yapacak.